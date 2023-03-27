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56-річну директорку ліцею на Харківщині оголосять у розшук

Суспільство 09:51   27.03.2023
Оксана Горун
56-річну директорку ліцею на Харківщині оголосять у розшук

Під час окупації частини Харківської області директорка ліцею порозумілася із загарбниками та погодилася впроваджувати російські стандарти освіти.

” 56-річну жінку окупанти перепризначили на посаду директора та створили “Хотомлянскую общеобразовательную школу І-ІІІ степенем” на базі колишнього ліцею. Перебуваючи на посаді, директорка зібрала весь персонал навчального закладу та повідомила про впровадження стандартів освіти російської федерації, викладання предметів російською мовою. Жінка склала списки вчителів, які згодні працювати під керівництвом окупаційної влади з подальшим виїздом на проходження курсів підвищення кваліфікації до рф. Надавала вказівки щодо підготовки приміщень школи до нового навчального року”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що керівниця школи проводила загальні збори – з вчителями, учнями та їхніми батьками, на яких “неодноразово повторювала про можливість отримання диплома, що відповідає російським стандартам освіти з подальшою перспективою навчання у ВНЗ РФ”.

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Наразі директорці заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі.

“Вирішується питання про оголошення підозрюваної в розшук”, – зазначили прокурори.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 09:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час окупації частини Харківської області директорка ліцею порозумілася із загарбниками та погодилася впроваджувати російські стандарти освіти".