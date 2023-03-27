56-летнюю директора лицея на Харьковщине объявят в розыск за помощь оккупантам

Во время оккупации части Харьковской области директор лицея нашла общий язык с захватчиками и согласилась внедрять российские стандарты образования.

«56-летнюю женщину оккупанты переназначили на должность директора и создали «Хотомлянскую общеобразовательную школу I-III степеней» на базе бывшего лицея. Находясь в должности, директор собрала весь персонал учебного заведения и сообщила о внедрении стандартов образования российской федерации, преподавании предметов на русском языке. Женщина составила списки учителей, которые согласны работать под руководством оккупационных властей с последующим выездом на прохождение курсов повышения квалификации в РФ», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что руководительница школы проводила общее собрание — с учителями, учениками и их родителями, на котором «неоднократно повторяла о возможности получения диплома, соответствующего российским стандартам образования с последующей перспективой обучения в вузах РФ».

Сейчас «директору» заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме.

«Решается вопрос об объявлении подозреваемой в розыск», — отметили прокуроры.