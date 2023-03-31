Створили «штаб» для продажу наркотиків: судитимуть трьох харків’ян

У Харкові троє чоловіків орендували приміщення, де створили «штаб» для подальшого збуту наркотиків. Там ділки фасували макову соломку у полімерні пакети.

У «штаб» злочинці завезли та встановили спеціальне обладнання для подрібнення та фасування сипучих речовин, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що наркотики чоловіки отримували із Запоріжжя, від свого знайомого місцевого мешканця.

Трьох харків’ян під час отримання наркотиків на пошті правоохоронці затримали на початку жовтня 2022 року. Там злочинці отримували від фігуранта із Запоріжжя комбікорм. Проте жодного корму там не виявилось, замість цього — 1,5 тонни макової соломки.

Наразі троє харківських наркоділків обвинувачуються у незаконному придбанні, зберіганні особливо небезпечних наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2, 3 ст. 307 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.