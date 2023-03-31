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Создали «штаб» для продажи наркотиков: будут судить троих харьковчан

Общество 15:07   31.03.2023
Виктория Яковенко
Создали «штаб» для продажи наркотиков: будут судить троих харьковчан Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове трое мужчин арендовали помещение, где создали «штаб» для дальнейшего сбыта наркотиков. Там дельцы фасовали маковую соломку в полимерные пакеты.

В «штаб» преступники завезли и установили специальное оборудование для фасовки сыпучих веществ, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следствие установило, что наркотики мужчины получали из Запорожья от своего знакомого местного жителя.

Троих харьковчан при получении поставки наркотиков на почте правоохранители задержали в начале октября 2022 года. Там преступники получали от фигуранта из Запорожья комбикорм. Однако никакого корма там не оказалось, вместо этого 1,5 тонны маковой соломки.

В настоящее время трое харьковских наркодельцов обвиняются в незаконном приобретении, хранении особо опасных наркотических средств с целью сбыта в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2, 3 ст. 307 УКУ).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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Фото: Харьковская областная прокуратура
02
Фото: Харьковская областная прокуратура
03
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 15:07;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове трое мужчин арендовали помещение, где создали «штаб» для дальнейшего сбыта наркотиков. Там дельцы фасовали маковую соломку в полимерные пакеты.".