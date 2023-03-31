Создали «штаб» для продажи наркотиков: будут судить троих харьковчан
В Харькове трое мужчин арендовали помещение, где создали «штаб» для дальнейшего сбыта наркотиков. Там дельцы фасовали маковую соломку в полимерные пакеты.
В «штаб» преступники завезли и установили специальное оборудование для фасовки сыпучих веществ, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Следствие установило, что наркотики мужчины получали из Запорожья от своего знакомого местного жителя.
Троих харьковчан при получении поставки наркотиков на почте правоохранители задержали в начале октября 2022 года. Там преступники получали от фигуранта из Запорожья комбикорм. Однако никакого корма там не оказалось, вместо этого 1,5 тонны маковой соломки.
В настоящее время трое харьковских наркодельцов обвиняются в незаконном приобретении, хранении особо опасных наркотических средств с целью сбыта в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2, 3 ст. 307 УКУ).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 15:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове трое мужчин арендовали помещение, где создали «штаб» для дальнейшего сбыта наркотиков. Там дельцы фасовали маковую соломку в полимерные пакеты.".