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Хто відшкодує втрати власникам зруйнованих будинків у Харкові?

Суспільство 19:22   14.04.2023
Оксана Якушко
Хто відшкодує втрати власникам зруйнованих будинків у Харкові?

Російська армія пошкодила обстрілами понад півтисячі приватних будинків у Харкові. Їхні власники чекають на допомогу для відновлення житла. Кажуть, що відновлення власним коштом може розтягнутися на десятиліття, повідомляє Deutsche Welle.

Будинок Миколи Панаса на півночі Харкова – зруйнований. Він потрапив під російський обстріл рік тому. Як і сотні будівель у Харкові.

«Прожити 50 років, прожити у цьому дому – і оце таке сталося. Це жах», – каже Микола.

У вересні Микола отримав від районної адміністрації метал і плівку, аби вкрити дах. Він підготував дерев’яні перекриття для зміцнення стін і перегородок.

«Я отримую 3600 гривень пенсії. Усе не відбудуєш. Якщо допомоги не буде, це затягнеться на десятиліття», – каже Микола Панас.

Будинок Миколи Ярмака обстріляли на третій день війни. Родина ховалася у цей час у підвалі.

«Василіса, скажи туда Путіну «Дякую» – «Дякую!» – «Ти молодець, Володя, ми саме цього очікували від тебе. Нам тепер є жити. Ти цар і бог», – каже жінка на фоні палаючого після обстрілу будинку.

«Не можна з ним нічого зробити, бо тут такі руйнування. Тут навіть цоколь тріснув навпіл», – каже Микола.

Тим не менш, Микола планує повернутися сюди влітку. Його друзі поділилися холодильником і плитою.

«Пообіцяли ніби допомогу, ООН приїздила. Хто його знає, розглянуть чи ні. Коштів, звичайно, не вистачає, але потроху…» – розмірковує Микола Ярмак.

«Зараз прийнятий закон про компенсації. Ми очікуємо методику, яка буде затверджена, і виходячи з цього, держава повинна буде забезпечити компенсацію для облаштування житла у подальшому. Це не можуть бути кошти з міського бюджету. І процедури немає, і суми великі…І місто зруйноване», – пояснює Неллі Казанжієва, голова адміністрації Київського району.

Усього на півночі Харкова обстрілами зруйновано пів тисячі приватних будинків. Фахівці ще проводять експертизу, скільки з них можна відновити.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 19:22;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія пошкодила обстрілами понад півтисячі приватних будинків у Харкові. Їхні власники чекають на допомогу для відновлення житла. Кажуть, що відновлення власним коштом може розтягнутися на десятиліття, повідомляє Deutsche Welle.".