Хто відшкодує втрати власникам зруйнованих будинків у Харкові?
Російська армія пошкодила обстрілами понад півтисячі приватних будинків у Харкові. Їхні власники чекають на допомогу для відновлення житла. Кажуть, що відновлення власним коштом може розтягнутися на десятиліття, повідомляє Deutsche Welle.
Будинок Миколи Панаса на півночі Харкова – зруйнований. Він потрапив під російський обстріл рік тому. Як і сотні будівель у Харкові.
«Прожити 50 років, прожити у цьому дому – і оце таке сталося. Це жах», – каже Микола.
У вересні Микола отримав від районної адміністрації метал і плівку, аби вкрити дах. Він підготував дерев’яні перекриття для зміцнення стін і перегородок.
«Я отримую 3600 гривень пенсії. Усе не відбудуєш. Якщо допомоги не буде, це затягнеться на десятиліття», – каже Микола Панас.
Будинок Миколи Ярмака обстріляли на третій день війни. Родина ховалася у цей час у підвалі.
«Василіса, скажи туда Путіну «Дякую» – «Дякую!» – «Ти молодець, Володя, ми саме цього очікували від тебе. Нам тепер є жити. Ти цар і бог», – каже жінка на фоні палаючого після обстрілу будинку.
«Не можна з ним нічого зробити, бо тут такі руйнування. Тут навіть цоколь тріснув навпіл», – каже Микола.
Тим не менш, Микола планує повернутися сюди влітку. Його друзі поділилися холодильником і плитою.
«Пообіцяли ніби допомогу, ООН приїздила. Хто його знає, розглянуть чи ні. Коштів, звичайно, не вистачає, але потроху…» – розмірковує Микола Ярмак.
«Зараз прийнятий закон про компенсації. Ми очікуємо методику, яка буде затверджена, і виходячи з цього, держава повинна буде забезпечити компенсацію для облаштування житла у подальшому. Це не можуть бути кошти з міського бюджету. І процедури немає, і суми великі…І місто зруйноване», – пояснює Неллі Казанжієва, голова адміністрації Київського району.
Усього на півночі Харкова обстрілами зруйновано пів тисячі приватних будинків. Фахівці ще проводять експертизу, скільки з них можна відновити.
Читайте також: У Харкові після обстрілів відновлюють будинок (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Хто відшкодує втрати власникам зруйнованих будинків у Харкові?»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 19:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія пошкодила обстрілами понад півтисячі приватних будинків у Харкові. Їхні власники чекають на допомогу для відновлення житла. Кажуть, що відновлення власним коштом може розтягнутися на десятиліття, повідомляє Deutsche Welle.".