Кто возместит потери владельцам разрушенных частных домов в Харькове?
Российская армия повредила обстрелами более полутысячи частных домов в Харькове. Их владельцы ждут помощи для восстановления жилья. Говорят, что восстановление на собственные средства может растянуться на десятилетия, сообщает Deutsche Welle.
Дом Николая Панаса на севере Харькова – разрушен. Он попал под российские обстрелы год назад. Как и сотни построек в Харькове.
«Прожить 50 лет, прожить в этом доме – и это произошло. Это ужас», – говорит Николай.
В сентябре Николай получил от районной администрации металл и пленку, чтобы укрыть крышу. Он подготовил деревянные перекрытия для укрепления стен и перегородок.
«Я получаю 3600 гривен пенсии. Все не отстроишь. Если помощи не будет, это затянется на десятилетие», – говорит Николай Панас.
Дом Николая Ярмака обстреляли на третий день войны. Семья пряталась в это время в подвале.
«Василиса, скажи туда Путину «Спасибо» – «Спасибо!» – «Ты молодец, Володя, мы именно этого ожидали от тебя. Нам теперь есть жить. Ты царь и бог», – горько говорит женщина на фоне горящего после обстрела дома.
«Нельзя с ним ничего сделать, потому что здесь такие разрушения… Здесь даже цоколь треснул пополам», – говорит Николай.
Тем не менее Николай планирует вернуться сюда летом. Его друзья поделились холодильником и плитой.
«Пообещали, что помощь, ООН приезжала. Кто его знает, рассмотрят или нет. Средств, конечно, не хватает, но понемногу…» — размышляет Николай Ярмак.
«Сейчас принят закон о компенсациях. Мы ожидаем утвержденной методики, и исходя из этого, государство должно будет обеспечить компенсацию для обустройства жилья в дальнейшем. Это не могут быть средства из городского бюджета. И процедуры нет, и суммы большие… И город разрушен», — объясняет Нелли Казанжиева, глава администрации Киевского района.
Всего на севере Харькова обстрелы разрушили пол тысячи частных домов. Специалисты еще проводят экспертизу, сколько можно восстановить.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 19:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия повредила обстрелами более полутысячи частных домов в Харькове. Их владельцы ждут помощи для восстановления жилья. Говорят, что восстановление на собственные средства может растянуться на десятилетия, сообщает Deutsche Welle.".