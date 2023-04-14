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Кто возместит потери владельцам разрушенных частных домов в Харькове?

Общество 19:22   14.04.2023
Оксана Якушко
Кто возместит потери владельцам разрушенных частных домов в Харькове?

Российская армия повредила обстрелами более полутысячи частных домов в Харькове. Их владельцы ждут помощи для восстановления жилья. Говорят, что восстановление на собственные средства может растянуться на десятилетия, сообщает Deutsche Welle.

Дом Николая Панаса на севере Харькова – разрушен. Он попал под российские обстрелы год назад. Как и сотни построек в Харькове.
«Прожить 50 лет, прожить в этом доме – и это произошло. Это ужас», – говорит Николай.


В сентябре Николай получил от районной администрации металл и пленку, чтобы укрыть крышу. Он подготовил деревянные перекрытия для укрепления стен и перегородок.

«Я получаю 3600 гривен пенсии. Все не отстроишь. Если помощи не будет, это затянется на десятилетие», – говорит Николай Панас.

Дом Николая Ярмака обстреляли на третий день войны. Семья пряталась в это время в подвале.

«Василиса, скажи туда Путину «Спасибо» – «Спасибо!» – «Ты молодец, Володя, мы именно этого ожидали от тебя. Нам теперь есть жить. Ты царь и бог», – горько говорит женщина на фоне горящего после обстрела дома.

«Нельзя с ним ничего сделать, потому что здесь такие разрушения… Здесь даже цоколь треснул пополам», – говорит Николай.

Тем не менее Николай планирует вернуться сюда летом. Его друзья поделились холодильником и плитой.

«Пообещали, что помощь, ООН приезжала. Кто его знает, рассмотрят или нет. Средств, конечно, не хватает, но понемногу…» — размышляет Николай Ярмак.

«Сейчас принят закон о компенсациях. Мы ожидаем утвержденной методики, и исходя из этого, государство должно будет обеспечить компенсацию для обустройства жилья в дальнейшем. Это не могут быть средства из городского бюджета. И процедуры нет, и суммы большие… И город разрушен», — объясняет Нелли Казанжиева, глава администрации Киевского района.

Всего на севере Харькова обстрелы разрушили пол тысячи частных домов. Специалисты еще проводят экспертизу, сколько можно восстановить.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 19:22;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия повредила обстрелами более полутысячи частных домов в Харькове. Их владельцы ждут помощи для восстановления жилья. Говорят, что восстановление на собственные средства может растянуться на десятилетия, сообщает Deutsche Welle.".