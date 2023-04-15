Елітні сили армії РФ “вибиті” в Україні та перестали бути елітними – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) заявив про те, що російські “елітні” спецназівці та десантники, які вторглися до України, втратили 90-95% особового складу. У підрозділах фахівців замінюють мобілізованими, що значно знижує боєздатність.

“Російські елітні сили знижують свою боєздатність погано підготовленим мобілізованим персоналом і добровольцями через високі втрати в Україні. Washington Post повідомила:секретні документи розвідки США показали, що російська 22-га окрема гвардійська бригада спеціального призначення (спецназ, Головне управління Генштабу Росії) і дві інші невказані бригади спецназу зазнали скорочення в Україні приблизно на 90-95%. The Washington Post також повідомила, що 346-та бригада спецназу втратила майже весь свій склад, і лише 125 військовослужбовців залишилися активними з 900 тих, які були розгорнуті спочатку. Такі високі втрати свідчать про те, що найелітніші сили Росії – ВДВ і спецназ – швидше за все, вже не є елітними”, – зазначили аналітики ISW.у зведенні за 14 квітня.

За оцінками експертів, частини ВДВ та спецназу, які росіяни нещодавно перекинули до прифронтових районів України, “діють як добровольчі батальйони або майже повністю складаються з мобілізованого особового складу”.

“Малоймовірно, що мобілізований особовий склад чи добровольці проходили підготовку щодо проведення повітряно-десантних операцій та операцій сил спеціального призначення, що дозволяє припустити, що ці підрозділи Повітряно-десантних військ (ВДВ) та спецназу Росії помітно не відрізняються від інших неефективних у бою російських формувань, що укомплектовані мобілізованим персоналом чи добровольцями”, – підсумували в ISW.