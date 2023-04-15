Элитные силы армии РФ «выбиты» в Украине и перестали быть элитными — ISW

Институт изучения войны (ISW) заявил о том, что российские «элитные» спецназовцы и десантники, вторгшиеся в Украину, потеряли 90-95% личного состава. В подразделениях профессионалов заменяют мобилизованными, что существенно снижает боеспособность.

«Российские элитные силы снижают свою боеспособность плохо обученным мобилизованным персоналом и добровольцами из-за большого количества жертв в Украине. The Washington Post сообщила: просочившиеся секретные документы разведки США показали, что российская 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения (спецназ, Главное управление Генерального штаба России) и две другие неуказанные бригады спецназа потеряли в Украине примерно 90-95% состава. The Washington Post также сообщила, что 346-я бригада спецназа потеряла почти весь свой состав, и только 125 военнослужащих остались в боевой готовности из 900 человек, развернутых изначально. Эти высокие показатели потерь говорят о том, что самые элитные силы России — Воздушно-десантные войска и силы спецназа — скорее всего, больше не являются элитными», — отметили аналитики ISW в сводке за 14 апреля.

По оценкам экспертов, части ВДВ и спецназа, которые россияне недавно перебросили в прифронтовые районы Украины, «действуют как добровольческие батальоны или почти полностью состоят из мобилизованного личного состава».

«Маловероятно, что мобилизованный личный состав или добровольцы проходили подготовку по проведению воздушно-десантных операций и операций сил специального назначения, что позволяет предположить, что эти подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и спецназа России заметно не отличаются от других неэффективных в бою российских формирований, укомплектованных мобилизованным персоналом или добровольцами», — подытожили в ISW.