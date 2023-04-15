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Элитные силы армии РФ «выбиты» в Украине и перестали быть элитными — ISW

Мир 10:01   15.04.2023
Оксана Горун
Элитные силы армии РФ «выбиты» в Украине и перестали быть элитными — ISW

Институт изучения войны (ISW) заявил о том, что российские «элитные» спецназовцы и десантники, вторгшиеся в Украину, потеряли 90-95% личного состава. В подразделениях профессионалов заменяют мобилизованными, что существенно снижает боеспособность.

«Российские элитные силы снижают свою боеспособность плохо обученным мобилизованным персоналом и добровольцами из-за большого количества жертв в Украине. The Washington Post сообщила: просочившиеся секретные документы разведки США показали, что российская 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения (спецназ, Главное управление Генерального штаба России) и две другие неуказанные бригады спецназа потеряли в Украине примерно 90-95% состава. The Washington Post также сообщила, что 346-я бригада спецназа потеряла почти весь свой состав, и только 125 военнослужащих остались в боевой готовности из 900 человек, развернутых изначально. Эти высокие показатели потерь говорят о том, что самые элитные силы России — Воздушно-десантные войска и силы спецназа — скорее всего, больше не являются элитными», — отметили аналитики ISW в сводке за 14 апреля.

По оценкам экспертов, части ВДВ и спецназа, которые россияне недавно перебросили в прифронтовые районы Украины, «действуют как добровольческие батальоны или почти полностью состоят из мобилизованного личного состава».

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«Маловероятно, что мобилизованный личный состав или добровольцы проходили подготовку по проведению воздушно-десантных операций и операций сил специального назначения, что позволяет предположить, что эти подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и спецназа России заметно не отличаются от других неэффективных в бою российских формирований, укомплектованных мобилизованным персоналом или  добровольцами», — подытожили в ISW.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 апреля 2023 в 10:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) заявил о том, что российские «элитные» спецназовцы и десантники, вторгшиеся в Украину, потеряли 90-95% личного состава. В подразделениях профессионалов заменяют мобилизованными, что существенно снижает боеспособность".