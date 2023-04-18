У повітряному просторі однієї з громад Харківщини літатиме безпілотник
Фото: Роганська селищна рада
У Роганській громаді запустять безпілотник для картографічної зйомки.
З 18 квітня над територією Роганської громади буде проводитись картографічна зйомка з повітря. Для цього буде використовуватись безпілотний літальний апарат, повідомили в Роганській селищній раді.
У селищній раді наголосили, що зазначене питання було погоджене з Харківською обласною військовою адміністрацією, а зйомка необхідна для отримання важливої інформації, що допоможе у відновленні та подальшому розвитку громади.
Мешканців громади попросили зберігати спокій під час проведення картографічної зйомки.
“БпЛА не становить небезпеки для нашої громади, і його рухи будуть контролюватись фахівцями”, – зазначили у селищній раді.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 12:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Роганській громаді запустять безпілотник для картографічної зйомки.".