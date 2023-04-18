У повітряному просторі однієї з громад Харківщини літатиме безпілотник

У Роганській громаді запустять безпілотник для картографічної зйомки.

З 18 квітня над територією Роганської громади буде проводитись картографічна зйомка з повітря. Для цього буде використовуватись безпілотний літальний апарат, повідомили в Роганській селищній раді.

У селищній раді наголосили, що зазначене питання було погоджене з Харківською обласною військовою адміністрацією, а зйомка необхідна для отримання важливої інформації, що допоможе у відновленні та подальшому розвитку громади.

Мешканців громади попросили зберігати спокій під час проведення картографічної зйомки.

“БпЛА не становить небезпеки для нашої громади, і його рухи будуть контролюватись фахівцями”, – зазначили у селищній раді.