Харківські “Бешкетники Сірка” показали, як полювали на окупантів (відео)
Розвідники харківської 92 ОМБр “Бешкетники Сірка” знищили живу силу противника.
Відео нічної зйомки ударів по живій силі окупантів опублікували в телеграмі Сухопутних військ України.
“Бешкетники Сірка” з 92-ї бригади не дали окупантам втекти”, – підписали відео захисники України.
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У відеоролику колона окупантів намагається пробратися відкритою місцевістю. По ворогу б’ють Сили оборони. Наприкінці ролика – відео наслідків цих ударів, зняте дроном.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 10:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розвідники харківської 92 ОМБр “Бешкетники Сірка” знищили живу силу противника".