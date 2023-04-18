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Харківські “Бешкетники Сірка” показали, як полювали на окупантів (відео)

Події 10:38   18.04.2023
Оксана Горун
Харківські “Бешкетники Сірка” показали, як полювали на окупантів (відео)

Розвідники харківської 92 ОМБр “Бешкетники Сірка” знищили живу силу противника.

Відео нічної зйомки ударів по живій силі окупантів опублікували в телеграмі Сухопутних військ України.

“Бешкетники Сірка” з 92-ї бригади не дали окупантам втекти”, – підписали відео захисники України.

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У відеоролику колона окупантів намагається пробратися відкритою місцевістю. По ворогу б’ють Сили оборони. Наприкінці ролика – відео наслідків цих ударів, зняте дроном.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 10:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розвідники харківської 92 ОМБр “Бешкетники Сірка” знищили живу силу противника".