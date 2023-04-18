Харківські “Бешкетники Сірка” показали, як полювали на окупантів (відео)

Розвідники харківської 92 ОМБр “Бешкетники Сірка” знищили живу силу противника.

Відео нічної зйомки ударів по живій силі окупантів опублікували в телеграмі Сухопутних військ України.

“Бешкетники Сірка” з 92-ї бригади не дали окупантам втекти”, – підписали відео захисники України.

У відеоролику колона окупантів намагається пробратися відкритою місцевістю. По ворогу б’ють Сили оборони. Наприкінці ролика – відео наслідків цих ударів, зняте дроном.