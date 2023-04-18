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Харьковские «Бешкетники Сірка» показали, как поохотились на оккупантов (видео)

Происшествия 10:38   18.04.2023
Оксана Горун
Харьковские «Бешкетники Сірка» показали, как поохотились на оккупантов (видео) Фото: кадр из видео

Разведчики харьковской 92 ОМБр «Бешкетники Сірка» уничтожили живую силу противника.

Видео ночной съемки ударов по живой силе оккупантов опубликовали в telegram Сухопутных войск Украины.

«Бешкетники Сірка» из 92-й бригады не дали оккупантам сбежать», — подписали видео защитники Украины.

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В видеоролике колонна оккупантов пытается пробраться по открытой местности. По врагу бьют Силы обороны. В конце ролика — видео последствий этих ударов, снятое дроном.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 10:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разведчики харьковской 92 ОМБр «Бешкетники Сірка» уничтожили живую силу противника".