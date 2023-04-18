Харьковские «Бешкетники Сірка» показали, как поохотились на оккупантов (видео)
Фото: кадр из видео
Разведчики харьковской 92 ОМБр «Бешкетники Сірка» уничтожили живую силу противника.
Видео ночной съемки ударов по живой силе оккупантов опубликовали в telegram Сухопутных войск Украины.
«Бешкетники Сірка» из 92-й бригады не дали оккупантам сбежать», — подписали видео защитники Украины.
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В видеоролике колонна оккупантов пытается пробраться по открытой местности. По врагу бьют Силы обороны. В конце ролика — видео последствий этих ударов, снятое дроном.
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 10:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разведчики харьковской 92 ОМБр «Бешкетники Сірка» уничтожили живую силу противника".