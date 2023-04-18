Харьковские «Бешкетники Сірка» показали, как поохотились на оккупантов (видео)

Разведчики харьковской 92 ОМБр «Бешкетники Сірка» уничтожили живую силу противника.

Видео ночной съемки ударов по живой силе оккупантов опубликовали в telegram Сухопутных войск Украины.

«Бешкетники Сірка» из 92-й бригады не дали оккупантам сбежать», — подписали видео защитники Украины.

В видеоролике колонна оккупантов пытается пробраться по открытой местности. По врагу бьют Силы обороны. В конце ролика — видео последствий этих ударов, снятое дроном.