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В воздушном пространстве одной из громад Харьковщины будет летать беспилотник

Общество 12:20   18.04.2023
Виктория Яковенко
В воздушном пространстве одной из громад Харьковщины будет летать беспилотник Фото: Роганский поселковый совет

В Роганской громаде запустят беспилотник для картографической съемки.

С 18 апреля над территорией Роганской громады будет проводиться картографическая съемка с воздуха. Для этого будет использоваться беспилотный летательный аппарат, сообщили в Роганском поселковом совете.

В поселковом совете отметили, что этот вопрос был согласован с Харьковской областной военной администрацией, а съемка необходима для получения важной информации, которая поможет в восстановлении и дальнейшем развитии громады.

Жителей громады попросили сохранять спокойствие во время картографической съемки.

«БпЛА не представляет опасности для нашей громады, и его движения будут контролироваться специалистами», — отметили в поселковом совете.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 12:20;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Роганской громаде запустят беспилотник для картографической съемки.".