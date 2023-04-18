В воздушном пространстве одной из громад Харьковщины будет летать беспилотник
Фото: Роганский поселковый совет
В Роганской громаде запустят беспилотник для картографической съемки.
С 18 апреля над территорией Роганской громады будет проводиться картографическая съемка с воздуха. Для этого будет использоваться беспилотный летательный аппарат, сообщили в Роганском поселковом совете.
В поселковом совете отметили, что этот вопрос был согласован с Харьковской областной военной администрацией, а съемка необходима для получения важной информации, которая поможет в восстановлении и дальнейшем развитии громады.
Жителей громады попросили сохранять спокойствие во время картографической съемки.
«БпЛА не представляет опасности для нашей громады, и его движения будут контролироваться специалистами», — отметили в поселковом совете.
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 12:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Роганской громаде запустят беспилотник для картографической съемки.".