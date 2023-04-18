В воздушном пространстве одной из громад Харьковщины будет летать беспилотник

В Роганской громаде запустят беспилотник для картографической съемки.

С 18 апреля над территорией Роганской громады будет проводиться картографическая съемка с воздуха. Для этого будет использоваться беспилотный летательный аппарат, сообщили в Роганском поселковом совете.

В поселковом совете отметили, что этот вопрос был согласован с Харьковской областной военной администрацией, а съемка необходима для получения важной информации, которая поможет в восстановлении и дальнейшем развитии громады.

Жителей громады попросили сохранять спокойствие во время картографической съемки.

«БпЛА не представляет опасности для нашей громады, и его движения будут контролироваться специалистами», — отметили в поселковом совете.