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У Харкові запрацювала човнова станція “Стрілка”: ціни

Суспільство 08:48   08.05.2023
Оксана Горун
У Харкові запрацювала човнова станція “Стрілка”: ціни Фото: Ірина Куличенко

У Харкові знову можна проплисти центром на човнах. Станція у сквері “Стрілка” відновила роботу, повідомляють “Харьковские известия”.

Човнова станція “Стрілка” відкрилася минулого тижня. На вихідних попит на оренду човнів був цілком на довоєнному рівні.

За годину човнової прогулянки просять 50 грн з особи. Для оренди човна потрібно залишити у заставу документ.

Нагадаємо, у Харкові також відновив роботу зоопарк. Його відкрили поки що лише для групових екскурсій – з 30 квітня.

Човнова станція "Стрілка" у Харкові запрацювала 7
Фото: Ірина Куличенко
Човникова станція "Стрілка" у Харкові запрацювала 6
Фото: Ірина Куличенко
Човникова станція "Стрілка" у Харкові запрацювала 4
Фото: Ірина Куличенко
Човнова станція "Стрілка" у Харкові запрацювала 3
Фото: Ірина Куличенко
Човнова станція "Стрілка" у Харкові запрацювала 2
Фото: Ірина Куличенко
Човникова станція "Стрілка" у Харкові запрацювала
Фото: Ірина Куличенко
Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 08:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові знову можна проплисти центром на човнах. Станція у сквері “Стрілка” відновила роботу, повідомляють “Харьковские известия”".