У Харкові запрацювала човнова станція “Стрілка”: ціни

У Харкові знову можна проплисти центром на човнах. Станція у сквері “Стрілка” відновила роботу, повідомляють “Харьковские известия”.

Човнова станція “Стрілка” відкрилася минулого тижня. На вихідних попит на оренду човнів був цілком на довоєнному рівні.

За годину човнової прогулянки просять 50 грн з особи. Для оренди човна потрібно залишити у заставу документ.

Нагадаємо, у Харкові також відновив роботу зоопарк. Його відкрили поки що лише для групових екскурсій – з 30 квітня.