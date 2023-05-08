В Харькове заработала лодочная станция «Стрелка»: цены

В Харькове вновь можно проплыться по центру на лодках. Станция в сквере «Стрелка» возобновила работу, сообщают «Харьковские известия».

Лодочная станция «Стрелка» открылась на минувшей неделе. На выходных спрос на аренду лодок был вполне на довоенном уровне.

За час лодочной прогулки просят 50 грн с человека. Для аренды лодки нужно оставить в залог документ.

Напомним, в Харькове также возобновил работу зоопарк. Его открыли пока только для групповых экскурсий — с 30 апреля.