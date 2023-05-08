В Харькове заработала лодочная станция «Стрелка»: цены
Фото: Ирина Куличенко
В Харькове вновь можно проплыться по центру на лодках. Станция в сквере «Стрелка» возобновила работу, сообщают «Харьковские известия».
Лодочная станция «Стрелка» открылась на минувшей неделе. На выходных спрос на аренду лодок был вполне на довоенном уровне.
За час лодочной прогулки просят 50 грн с человека. Для аренды лодки нужно оставить в залог документ.
Напомним, в Харькове также возобновил работу зоопарк. Его открыли пока только для групповых экскурсий — с 30 апреля.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 08:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вновь можно проплыться по центру на лодках. Станция в сквере «Стрелка» возобновила работу, сообщают «Харьковские известия»".