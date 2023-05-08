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В Харькове заработала лодочная станция «Стрелка»: цены

Общество 08:48   08.05.2023
Оксана Горун
В Харькове заработала лодочная станция «Стрелка»: цены Фото: Ирина Куличенко

В Харькове вновь можно проплыться по центру на лодках. Станция в сквере «Стрелка» возобновила работу, сообщают «Харьковские известия».

Лодочная станция «Стрелка» открылась на минувшей неделе. На выходных спрос на аренду лодок был вполне на довоенном уровне.

За час лодочной прогулки просят 50 грн с человека. Для аренды лодки нужно оставить в залог документ.

Напомним, в Харькове также возобновил работу зоопарк. Его открыли пока только для групповых экскурсий — с 30 апреля.

Лодочная станция "Стрелка" в Харькове заработала 7
Фото: Ирина Куличенко
Лодочная станция "Стрелка" в Харькове заработала 6
Фото: Ирина Куличенко
Лодочная станция "Стрелка" в Харькове заработала 4
Фото: Ирина Куличенко
Лодочная станция "Стрелка" в Харькове заработала 3
Фото: Ирина Куличенко
Лодочная станция "Стрелка" в Харькове заработала 2
Фото: Ирина Куличенко
Лодочная станция "Стрелка" в Харькове заработала
Фото: Ирина Куличенко
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 08:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вновь можно проплыться по центру на лодках. Станция в сквере «Стрелка» возобновила работу, сообщают «Харьковские известия»".