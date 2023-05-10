Армія РФ завдала авіаударів по трьох селах Харківщини – Генштаб

Райони щонайменше 13 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби з мінометів та артилерії, а також завдав авіаударів по трьох селах Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Слобожанському напрямку супротивник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Гатище, Зибине та Бударки.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Масютівка, Першотравневе та Терни. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Миколаївка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший та Кислівка.