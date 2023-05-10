Армия РФ нанесла авиаудары по трем селам Харьковщины — Генштаб

Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток из минометов и артиллерии, а также нанес авиаудары по трем селам Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Так, на Слобожанском направлении противник обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Ветеринарное, Зеленое, Гатище, Зыбино и Бударки.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Масютовка, Первомайское и Терны. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Николаевка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Лиман Первый и Кисловка.