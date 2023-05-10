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Армия РФ нанесла авиаудары по трем селам Харьковщины — Генштаб

Происшествия 18:42   10.05.2023
Елена Нагорная
Армия РФ нанесла авиаудары по трем селам Харьковщины — Генштаб

Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток из минометов и артиллерии, а также нанес авиаудары по трем селам Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Так, на Слобожанском направлении противник обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Ветеринарное, Зеленое, Гатище, Зыбино и Бударки.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Масютовка, Первомайское и Терны. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Николаевка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Лиман Первый и Кисловка.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 18:42;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток из минометов и артиллерии, а также нанес авиаудары по трем селам Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".