Водій і менеджер. Кому на Харківщині дають зарплату близько 20 тисяч гривень

1431 вакансія актуальна на Харківщині станом на 11 травня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, повідомила ХОВА.

Водій навантажувача – 20 000 грн. Обрубувач – 18 370 грн. Менеджер (управитель) зі збуту – 18 000 грн. Інженер з охорони праці – 15 000 грн. Водій автотранспортних засобів – 13 754 грн. Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) – 13 200 грн. Сестра медична (брат медичний) з лікувальної фізкультури – 13 000 грн. Головний енергетик – 12 000 грн. Швачка – 10 000 грн. Майстер будівельних та монтажних робіт – 9 750 грн.

Повний перелік актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна побачити за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у Телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:

096 055 48 96;

099 020 87 21;

063 847 83 67;

067 728 97 45;

097 970 40 68.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.