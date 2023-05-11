Водій і менеджер. Кому на Харківщині дають зарплату близько 20 тисяч гривень
1431 вакансія актуальна на Харківщині станом на 11 травня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, повідомила ХОВА.
- Водій навантажувача – 20 000 грн.
- Обрубувач – 18 370 грн.
- Менеджер (управитель) зі збуту – 18 000 грн.
- Інженер з охорони праці – 15 000 грн.
- Водій автотранспортних засобів – 13 754 грн.
- Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) – 13 200 грн.
- Сестра медична (брат медичний) з лікувальної фізкультури – 13 000 грн.
- Головний енергетик – 12 000 грн.
- Швачка – 10 000 грн.
- Майстер будівельних та монтажних робіт – 9 750 грн.
Повний перелік актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна побачити за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у Телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:
096 055 48 96;
099 020 87 21;
063 847 83 67;
067 728 97 45;
097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.
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Ви читали новину: «Водій і менеджер. Кому на Харківщині дають зарплату близько 20 тисяч гривень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 13:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1431 вакансія актуальна на Харківщині станом на 11 травня 2023 року, згідно з даними обласної служби зайнятості, повідомила ХОВА.".