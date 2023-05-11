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Водій і менеджер. Кому на Харківщині дають зарплату близько 20 тисяч гривень

Суспільство 13:17   11.05.2023
Оксана Якушко
Водій і менеджер. Кому на Харківщині дають зарплату близько 20 тисяч гривень

1431 вакансія актуальна на Харківщині станом на 11 травня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, повідомила ХОВА.

  1. Водій навантажувача – 20 000 грн.
  2. Обрубувач – 18 370 грн.
  3. Менеджер (управитель) зі збуту – 18 000 грн.
  4. Інженер з охорони праці – 15 000 грн.
  5. Водій автотранспортних засобів – 13 754 грн.
  6. Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) – 13 200 грн.
  7. Сестра медична (брат медичний) з лікувальної фізкультури – 13 000 грн.
  8. Головний енергетик – 12 000 грн.
  9. Швачка – 10 000 грн.
  10. Майстер будівельних та монтажних робіт – 9 750 грн.

Повний перелік актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна побачити за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у Телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:

096 055 48 96;

099 020 87 21;

063 847 83 67;

067 728 97 45;

097 970 40 68.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 13:17;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1431 вакансія актуальна на Харківщині станом на 11 травня 2023 року, згідно з даними обласної служби зайнятості, повідомила ХОВА.".