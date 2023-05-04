Робота в Харківській області: вакансії тижня від 9 до 25 тисяч гривень

Станом на 4 травня в Харківській області актуальні 1419 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія технолога із зарплатою 25 тисяч гривень. Вишкомонтажник матиме 24 950 гривень, а водій автотранспортних засобів – 22 000.

Лікар з ультразвукової діагностики зароблятиме 20 тисяч, економіст – 19,4 тисячі, бухгалтер – 18 тисяч, юрист – 16 100, машиніст крана автомобільного – 12 700, забивач худоби – 10 тисяч, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 9900.

З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до Telegram або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721, 0960554869, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00 за телефоном – 0577321928.