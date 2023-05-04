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Работа в Харьковской области: вакансии недели от 9 до 25 тысяч гривен

Общество 13:15   04.05.2023
Виктория Яковенко
Работа в Харьковской области: вакансии недели от 9 до 25 тысяч гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 4 мая в Харьковской области актуально 1419 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия технолога с зарплатой в 25 тысяч гривен. Вышкомонтажник будет иметь 24 950 гривен, а водитель автотранспортных средств – 22 000.

Врач по ультразвуковой диагностике будет зарабатывать 20 тысяч, экономист – 19,4 тысячи, бухгалтер – 18 тысяч, юрист – 16 100, машинист крана автомобильного – 12 700, забойщик скота – 10 тысяч, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудований – 9900.

С полным перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефону: 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721, 0960554869, с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00 по телефону – 0577321928.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 13:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 4 мая в Харьковской области актуально 1419 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".