На Харьковщине в «Армии восстановления» уже почти 2 тыс людей — ХОВА

За последнюю неделю «Армия восстановления» пополнилась еще 110 рабочими. В общеми общественно полезные работы осуществляют 1953 человека в 51 тергромаде Харьковщины.

Больше всего желающих – в Чугуевском районе, а именно в Змиевской громадее, сообщают в ХОВА.

В Харьковском районе участники программы разбирают завалы в трамвайном депо. Также работники оказывают помощь лицам с инвалидностью и пожилым жителям.

В Лозовском районе участники «Армии восстановления» присоединились к работам по заготовке дров для отопительного сезона, ликвидации стихийных свалок и обустройству полигонов ТБО.

«Недавно «Армия восстановления» заработала на базе общественных организаций и благотворительных фондов, где вместе с волонтерами обеспечивает население гуманитарной помощью», — рассказали в ХОВА.