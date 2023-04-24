На Харьковщине в «Армии восстановления» уже почти 2 тыс людей — ХОВА
За последнюю неделю «Армия восстановления» пополнилась еще 110 рабочими. В общеми общественно полезные работы осуществляют 1953 человека в 51 тергромаде Харьковщины.
Больше всего желающих – в Чугуевском районе, а именно в Змиевской громадее, сообщают в ХОВА.
В Харьковском районе участники программы разбирают завалы в трамвайном депо. Также работники оказывают помощь лицам с инвалидностью и пожилым жителям.
В Лозовском районе участники «Армии восстановления» присоединились к работам по заготовке дров для отопительного сезона, ликвидации стихийных свалок и обустройству полигонов ТБО.
«Недавно «Армия восстановления» заработала на базе общественных организаций и благотворительных фондов, где вместе с волонтерами обеспечивает население гуманитарной помощью», — рассказали в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 14:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последнюю неделю «Армия восстановления» пополнилась еще 110 рабочими. В общеми общественно полезные работы осуществляют 1953 человека в 51 тергромаде Харьковщины.".