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На Харківщині в «Армії відновлення» вже майже 2 тис людей: що роблять

Суспільство 14:41   24.04.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині в «Армії відновлення» вже майже 2 тис людей: що роблять Фото: ХОВА

За останній тиждень «Армія відновлення» поповнилася ще 110 робітниками. Загалом суспільно корисні роботи здійснюють 1953 людини в 51 тергромаді Харківщини.

Найбільше охочих – у Чугуївському районі, а саме в Зміївській громаді, повідомляють у ХОВА.

У Харківському районі учасники програми розбирають завали у трамвайному депо. Також працівники надають допомогу особам з інвалідністю, громадянам похилого віку.

У Лозівському районі учасники «Армії відновлення» долучилися до робіт із заготівлі дров для опалювального сезону, ліквідації стихійних сміттєзвалищ та облаштуванню полігонів ТПВ.

«Нещодавно «Армія відновлення» запрацювала на базі громадських організацій та благодійних фондів, де разом з волонтерами забезпечує населення гуманітарною допомогою», – розповіли у ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 14:41;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За останній тиждень «Армія відновлення» поповнилася ще 110 робітниками. Загалом суспільно корисні роботи здійснюють 1953 людини в 51 тергромаді Харківщини.".