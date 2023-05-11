Водитель и менеджер. Кому на Харьковщине дают зарплату около 20 тысяч гривен

1431 вакансия актуальна на Харьковщине по состоянию на 11 мая 2023 года, согласно данным областной службы занятости , сообщила ХОВА.

1. Водитель погрузчика – 20 000 грн.

2. Обрубщик – 18 370 грн.

3. Менеджер (управляющий) по сбыту – 18 000 грн.

4. Инженер по охране труда – 15 000 грн.

5. Водитель автотранспортных средств – 13754 грн.

6. Специалист государственной службы (местного самоуправления) – 13 200 грн.

7. Сестра медицинская (брат медицинский) по лечебной физкультуре – 13 000 грн.

8. Главный энергетик – 12 000 грн.

9. Швея – 10 000 грн.

10. Мастер строительных и монтажных работ – 9750 грн.

Полный список актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно увидеть по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы обращайтесь в Телеграмм или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам:

096 055 48 96;

099 020 87 21;

063 847 83 67;

067 728 97 45;

097 970 40 68.

Информацию о режиме работы центров занятости см. здесь.