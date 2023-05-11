Водитель и менеджер. Кому на Харьковщине дают зарплату около 20 тысяч гривен
1431 вакансия актуальна на Харьковщине по состоянию на 11 мая 2023 года, согласно данным областной службы занятости , сообщила ХОВА.
1. Водитель погрузчика – 20 000 грн.
2. Обрубщик – 18 370 грн.
3. Менеджер (управляющий) по сбыту – 18 000 грн.
4. Инженер по охране труда – 15 000 грн.
5. Водитель автотранспортных средств – 13754 грн.
6. Специалист государственной службы (местного самоуправления) – 13 200 грн.
7. Сестра медицинская (брат медицинский) по лечебной физкультуре – 13 000 грн.
8. Главный энергетик – 12 000 грн.
9. Швея – 10 000 грн.
10. Мастер строительных и монтажных работ – 9750 грн.
Полный список актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно увидеть по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы обращайтесь в Телеграмм или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам:
096 055 48 96;
099 020 87 21;
063 847 83 67;
067 728 97 45;
097 970 40 68.
Информацию о режиме работы центров занятости см. здесь.
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 13:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1431 вакансия актуальна на Харьковщине по состоянию на 11 мая 2023 года, согласно данным областной службы занятости , сообщила ХОВА.".