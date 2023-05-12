Харківські багатоповерхівки готують до опалювального сезону (відео)

КП «Харківські теплові мережі» планує виконати 12 капітальних та 288 поточних ремонтів внутрішньобудинкових систем.

До зими потрібно підготувати системи опалення в понад 5 тисячах будинків, а гарячого водопостачання – в майже 4 тисячах. Капітальний ремонт передбачає заміну комунікацій від техповерху до підвалу з заміною стояків у квартирах аж до підключення приладів опалення. Натомість у межах поточних ремонтів комунальники міняють лише найпроблемніші ділянки трубопроводів, повідомляє сайт міськради з посиланням на інформацію КП.

Також за графіком бригади виконують комплексну заміну транзитів, які проходять через підвали багатоповерхівок. Цього року у планах – понад 15 км. Металеві мережі гарячого водопостачання міняють на пластикові, які прослужать щонайменше 50 років. Як пояснив технічний директор КП «ХТМ» Євген Кауркін, такий підхід до проблеми гарячоводних транзитів обумовлений особливостями експлуатації.

«Гаряча вода – це просто підігріта питна вода, яка не піддавалася процедурі спеціальної водопідготовки з деаерацією. Тобто кисень, який лишається в ній, швидко роз’їдає металеву трубу, і міняти її доводиться раз на три роки. Пластикові труби від шкідливого впливу кисню не страждають зовсім, тому і не піддаються корозії», – розповів він.