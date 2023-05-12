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Харьковские многоэтажки готовят к отопительному сезону (видео)

Общество 19:19   12.05.2023
Елена Нагорная
Харьковские многоэтажки готовят к отопительному сезону (видео) Фото: Харьковский горсовет

КП «Харьковские тепловые сети» планирует выполнить 12 капитальных и 288 текущих ремонтов внутридомовых систем.

К зиме нужно подготовить более 5 тысяч домов по отоплению и около 3,9 тысячи — по горячему водоснабжению. Капитальный ремонт предусматривает замену коммуникаций от техэтажа к подвалу с заменой стояков в квартирах вплоть до подключения отопительных приборов. В рамках текущих ремонтов коммунальщики меняют только наиболее проблемные участки трубопроводов, сообщает сайт горсовета со ссылкой на информацию КП.

Также по графику бригады выполняют комплексную замену транзитов, проходящих через подвалы многоэтажек. В планах на этот год — более 15 км. Металлические сети горячего водоснабжения меняют на пластиковые, которые прослужат не менее 50 лет. Как объяснил технический директор КП «ХТС» Евгений Кауркин, такой подход к проблеме горячеводных транзитов обусловлен особенностями эксплуатации.

«Горячая вода — это просто подогретая питьевая вода, которая не подвергалась процедуре специальной водоподготовки с деаэрацией. То есть остающийся в ней кислород быстро разъедает металлическую трубу, и менять ее приходится раз в три года. Пластиковые трубы от вредного воздействия кислорода не страдают вовсе, потому коррозии и не поддаются», — рассказал он.

Видео: КП «ХТС»

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Автор: Елена Нагорная

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковские тепловые сети» планирует выполнить 12 капитальных и 288 текущих ремонтов внутридомовых систем.".