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Літаки і гвинтокрили рф на Брянщині сьогодні раптово вибухнули. Атака ЗСУ?

Події 17:28   13.05.2023
Оксана Якушко
Літаки і гвинтокрили рф на Брянщині сьогодні раптово вибухнули. Атака ЗСУ?

Російські пропагандисти в телеграм-каналах кажуть, що втратили 4 повітряні судна: 2 літаки-винищувачі та 2 гвинтокрили в Брянській області рф. Російське державне агентство ТАСС підтверджує втрату двох повітряних суден. 

Вертоліт впав у місті Клінці «через пожежу двигуна», двоє людей на його борту загинули.
Однак на відео, особливо у сповільненому режимі, добре видно, як ракета поцілила у носову частину повітряного судна.

І російські, і українські військові офіційно не коментують ці дивні та раптові вибухи та падіння літаків і гелікоптерів у рф.

Але відомий український журналіст Юрій Бутусов уже повідомив, що знищення ворожої авіації над територією рф – це робота ЗСУ.

«Історична перемога Протиповітряної оборони ЗС України у небі над Росією! В одному бою, у блискуче організованій засідці, українська зенітно-ракетна система знищила одразу чотири російських бойових машини! Збито новітній російський винищувач Су-35С, бомбардувальник Су-34 та два гелікоптери Мі-8! Судячи з оприлюдненого відео, усі ці цілі йшли на значній висоті, і були раптово знищені зенітними ракетами великої дальності, не встигнувши здійснити протиракетний маневр. Ракети вражали російські літаки та гелікоптери з носової частини, тому росіяни розповсюджують інформацію, що усі екіпажі знищено, ніхто не встиг вистрибнути після потужного ураження у район кабіни», – написав Бутусов.



За його підрахунками, рф сьогодні втратила не менше 200 мільйонів доларів, адже вартість найсучаснішого російського серійного Су-35С за експортним контрактом з Китаєм становить 104 мільйони доларів за один літак.

«Тепер росіяни втратили панування у повітрі над Брянщиною. Ця битва значно обмежить терористичні дії російської авіації», – зазначив Бутусов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Світ, Україна; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2023 в 17:28;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські пропагандисти в телеграм-каналах кажуть, що втратили 4 повітряні судна: 2 літаки-винищувачі та 2 гвинтокрили в Брянській області рф. Російське державне агентство ТАСС підтверджує втрату двох повітряних суден. ".