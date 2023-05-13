Самолеты и вертолеты рф на Брянщине сегодня внезапно взорвались. Атака ВСУ?

Российские пропагандисты в телеграмм-каналах говорят, что потеряли 4 воздушных судна: 2 самолета-истребителя и 2 вертолета в Брянской области рф. Российское государственное агентство ТАСС подтверждает потерю двух воздушных судов.

Вертолет упал в городе Клинце «из-за пожара двигателя», два человека на его борту погибли.

Однако на видео, особенно в замедленной съемке, хорошо видно, как ракета попадает в носовую часть воздушного судна.

И российские, и украинские военные официально не комментируют эти странные и внезапные взрывы и падения самолетов и вертолетов в рф.

Но известный украинский журналист Юрий Бутусов уже сообщил, что уничтожение вражеской авиации над территорией рф – это работа ВСУ.

«Историческая победа противовоздушной обороны ВС Украины в небе над Россией! В одном бою, в блестяще организованной засаде, украинская зенитно-ракетная система уничтожила сразу четыре российских боевых машины! Сбит новейший российский истребитель Су-35С, бомбардировщик Су-34 и два вертолета Ми-8! Судя по обнародованному видео, все эти цели шли на значительной высоте и были внезапно уничтожены зенитными ракетами большой дальности, не успев совершить противоракетный маневр. Ракеты поражали российские самолеты и вертолеты из носовой части, поэтому россияне распространяют информацию, что все экипажи уничтожены, никто не успел выпрыгнуть после мощного поражения в район кабины», — написал Бутусов.



По его подсчетам, Россия сегодня потеряла не менее 200 миллионов долларов, ведь стоимость самого современного российского серийного Су-35С по экспортному контракту с Китаем составляет 104 миллиона долларов за один самолет.

«Теперь россияне потеряли господство в воздухе над Брянщиной. Это сражение значительно ограничит террористические действия российской авиации», — отметил Бутусов.