Ракеты Storm Shadow, переданные Великобританией Украине, дотянутся до Крыма

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально в Палате общин подтвердил, что UK передает Украине дальнобойные авиационные ракеты Storm Shadow, сообщил канал Sky News.

Бен Уоллес подчеркнул, что эти ракеты укрепят оборону Украины и помогут защитить ее критическую инфраструктуру.

«Украина имеет право защищаться. Ракеты будут использовать на суверенной территории Украины», — заявил Воллес.

Sky News сообщает, что некоторые ракеты уже находятся в Украине. Украина давно призывает к такому оружию, но США и другие страны не желают его поставлять, потому что считают, что удары вглубь рф приведут к эскалации.

Военный эксперт, редактор англоязычного журнала «Ukrainian Defense Review» Антон Михненко в эфире телемарафона «Єдині новини» подробно рассказал о дальнобойных ракетах Storm Shadow и объяснил, как это оружие повлияет на ход войны.

«Это очень большой шаг, чтобы можно было уничтожать наземные цели рф на оккупированной территории. 300 км хватит, чтобы дотянуться до любой точки в Крыму», – заявил эксперт.

«Эта ракета принята на вооружении воздушных сил Великой Британии, ее уже использовали в свое время в Ираке, и она показала эффективные результаты по уничтожению наземных целей. Вес ракеты 1,3 тонны. Боевая часть весит около 450 км. Ракета очень интересна, она летит, огибая поверхность, перед целью она делает петлю, поднимаясь вверх. После этого она спускается непосредственно на цель, но перед целью включается специальная тепловизионная головка самонаведения, устройство сравнивает фото, которое есть в памяти этой ракеты с изображением наземной цели. После того, как ракета «убедится», что эти фото одинаковы, происходит удар по цели. Это позволяет точно поражать наземные цели и минимизировать возможность попасть по другому объекту, который находится рядом», — рассказал Антон Михненко.

Эксперт отметил, что вопрос, смогут ли использовать наши самолеты ракеты Storm Shadow, обсуждали еще в прошлом году.

«Наши самолеты, например, Су-24М, могут быть использованы, чтобы нести эти крылатые ракеты. Эта ракета интересна тем, что в нее вносятся координаты цели и маршрут перед вылетом. То есть информация хранится на ракете, а не на борту самолета, это несколько упрощает алгоритм наведения ракеты. Так что есть возможность ее интеграции в украинскую авиацию», — отметил Антон Михненко.

Эти ракеты внесут серьезный вклад в проведение наступательных операций ВСУ, уверен военный эксперт.

«Противник, даже если у нас будет небольшое количество этих ракет, будет понимать, что мы можем дотянуться вглубь территории, и он будет вынужден рвать свои цепочки поставок материально-технического снабжения, которые есть сегодня. Он будет вынужден выводить корабли из Казацкой бухты Севастополя, будет вынужден еще больше средств бросать на прикрытие Крымского моста как средства логистического функционирования своей группировки в Крыму. Поэтому безусловно наличие таких ракет изменит характер боевых действий и заставит противника держать свои резервы гораздо глубже и рассеивать их, потому что мы сможем до них дотянуться», — отметил военный эксперт.