Ракети Storm Shadow, що Великобританія передала Україні, дотягнуться до Криму

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес офіційно в Палаті громад підтвердив, що UK передає Україні далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow, повідомив анал Sky News.

Бен Воллес підкреслив, що ці ракети зміцнять оборону України та допоможуть захистити її критичну інфраструктуру.

“Україна має право захищатися. Ракети використовуватимуться на суверенній території України”, — сказав Воллес.

Sky News повідомляє, що деякі ракети вже знаходяться в Україні. Україна давно закликає до такої зброї, але США та інші країни не бажають її постачати, бо вважають, що удари вглиб рф призведуть до ескалації.

Військовий експерт, редактор англомовного журналу «Ukrainian Defense Review» Антон Міхненко в етері телемарафону «Єдині новини» детально розповів про далекобійні ракети Storm Shadow і пояснив, як ця зброя вплине на хід війни.

«Це дуже великий крок, щоб можна було знищувати наземні цілі рф на окупованої території. 300 км вистачить, щоб дотягнутися до будь-якої точки в Криму», – каже експерт.

«Ця ракета прийнята на озброєнні повітряних сил Великої Британії, її вже використовували свого часу в Іраку і вона показала ефективні результати по знищенню наземних цілей. Вага ракети 1,3 тонни. Бойова частина важить десь 450 км. Ракета дуже цікава, вона летить, огинаючи поверхню, перед ціллю вона робить петлю, підіймаючись нагору. Після цього вона спускається безпосередньо на ціль, але перед ціллю вмикається спеціальна тепловізійна головка самонаведення, пристрій порівнює фото, яке є в пам’яті саме цієї ракети із зображенням наземної цілі. Після того, як ракета «переконається», що ці фото однакові, після цього відбувається нанесення удару по цілі. Це дозволяє точно вражати наземні цілі і мінімізувати можливість поцілити по іншому об’єкту, який є поряд», – розповів Антон Міхненко.

Експерт зазначив, що питання, чи зможуть використовувати наші літаки ракети Storm Shadow обговорювали ще у минулому році.

«Наші літаки, наприклад Су-24М, можуть бути використані, щоб нести ці крилаті ракети. Ця ракета цікава тим, що в неї вносяться координати цілі і маршрут до вильоту. Тобто інформація зберігається на ракеті, а не на борту літака, це дещо спрощує алгоритм наведення ракети, тож є можливість її інтеграції в українську авіацію», – зазначив Антон Міхненко.

Ці ракети зроблять серйозний внесок в проведення наступальних операцій ЗСУ, вважає військовий експерт.

«Противник, навіть якщо в нас буде невелика кількість цих ракет, буде розуміти, що ми можемо дотягнутися вглиб території, і він буде вимушений рвати свої ланцюжки постачання матеріально-технічного постачання, які є на сьогодні, він буде вимушений виводити кораблі з козацької бухти Севастополя, буде вимушений ще більше засобів кидати на прикриття Кримського мосту, як засобу логістичного функціонування свого угруповання в Криму. Тому, безумовно, наявність таких ракет змінить характер бойових дій і змусить противника тримати свої резерви набагато глибше і розсіювати їх, тому що ми зможемо до них дотягнутися», – підкреслив Міхненко.