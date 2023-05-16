LED-лампи можна обміняти лише в одному відділенні на Харківщині
Програма з обміну ламп розжарювання на світлодіодні на Харківщині добігає кінця, повідомили у ХОВА.
1 мільйон 604 тисячі ламп розжарювання на на LED-лампи обміняли жителі регіону, повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.
Майже 1 мільйон ламп розжарювання уже утилізовано.
«Усього в регіон надійшло 1 мільйон 798 тисяч LED-ламп. Видати залишилося ще 194 тисячі ламп. Попит серед населення зменшився, тож було вирішено залишити одне відділення “Укрпошти”, де ще можна обміняти лампи», – зазначила Віта Ковальська.
Так, зараз здати старі лампочки розжарювання та отримати нові LED-ламп можна у відділенні поштового зв’язку № 1 міста Харків. Жителі, які ще не встигли отримати лампи, мають можливість зробити попереднє замовлення в застосунку «Дія». Для обміну потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код (РНОКПП) та лампи. Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку саму кількість LED-ламп.
Програма безоплатного обміну ламп р, ініційована Президентом України Володимиром Зеленським, у Харківській області перебуває на стадії завершення.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 18:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Програма з обміну ламп розжарювання на світлодіодні на Харківщині добігає кінця, повідомили у ХОВА.".