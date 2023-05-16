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LED-лампы можно обменять только в одном отделении Харьковщины

Общество 18:30   16.05.2023
Оксана Якушко
LED-лампы можно обменять только в одном отделении Харьковщины

Программа по обмену ламп накаливания на светодиодные на Харьковщине подходит к концу, сообщили в ХОВА.

1 миллион 604 тысяч ламп накаливания на LED-лампы обменяли жители региона, сообщила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.

Почти 1 миллион ламп накаливания уже утилизирован.

«Всего в регион поступило 1 миллион 798 тысяч LED-ламп. Выдать осталось еще 194 тысяч ламп. Спрос среди населения уменьшился, и было решено оставить одно отделение «Укрпочты», где еще можно обменять лампы», – отметила Вита Ковальская.

Сейчас сдать старые лампочки накаливания и получить новые LED-ламп можно в отделении почтовой связи № 1 города Харькова. Жители, еще не успевшие получить лампы, имеют возможность сделать предварительный заказ в приложении «Дія». Для обмена необходимо иметь паспорт, идентификационный код (РНОКПП) и лампы. Обменять можно до 5 ламп старого образца с любым цоколем на такое же количество LED-ламп.

Программа бесплатного обмена ламп, инициированная Президентом Украины Владимиром Зеленским, в Харьковской области находится на стадии завершения.

Читайте также: В Харьковской области обменяли уже почти 1,5 миллиона ламп

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 18:30;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Программа по обмену ламп накаливания на светодиодные на Харьковщине подходит к концу, сообщили в ХОВА.".