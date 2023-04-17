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В Харьковской области обменяли уже почти 1,5 миллиона ламп

Общество 17:42   17.04.2023
Оксана Якушко
В Харьковской области обменяли уже почти 1,5 миллиона ламп

В настоящее время количество обмененных ламп составляет 1 миллион 431 тысячу штук, сообщила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.

«Всего в рамках программы в Харьковскую область уже поступило 1 миллион 798 тысяч LED-ламп. В частности, на деоккупированных территориях Укрпочта выдает такие лампы как в стационарных отделениях, где они смогли возобновить работу, так и в передвижных», – рассказала Вита Ковальская.

Также на этой неделе утилизируют еще 200 тысяч ламп накаливания. В общей сложности 773 тысячи обычных ламп уже утилизировали.

Жители Харьковской области могут обменять лампы накаливания на LED по программе энергосбережения, инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, обмен 5 лампочек накаливания на 5 LED-ламп осуществляется на «Укрпочте». Предзаказ можно сделать через Дію. Если нет возможности заказать онлайн, то посетите «Укрпочту», чтобы обменять лампочки. Для этого нужно с собой взять паспорт, налоговый номер и лампы. Если лампы будут в наличии – их сразу же заменят.

Программу энергосбережения финансирует ЕС и является составной частью поддержки украинского энергетического фронта. Подробнее о получении LED-ламп через Дію читайте по ссылке.

Читайте также: Более 170 тысяч ламп уже обменяли в Харьковской области

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 17:42;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В настоящее время количество обмененных ламп составляет 1 миллион 431 тысячу штук, сообщила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.".