Более 170 тысяч ламп уже обменяли в Харьковской области
Жители Харьковщины на сегодня уже получили 173 092 LED-ламп, сообщила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.
«В Харьковской области выдача продолжается по всей сети стационарных отделений «Укрпочты». Сегодня ждем очередную партию LED-ламп для жителей региона. В общем, планируем обменять 1 миллион лампочек», — рассказала Вита Ковальская.
Согласно программе энергосбережения, инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским, каждый совершеннолетний украинец может обменять до 5 ламп накаливания на новые энергосберегающие.
Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявку в приложении «Действие» и указать, сколько ламп и на каком отделении «Укрпочты» хотите получить.
Напомним, всего украинцам предлагают обменять 50 миллионов устаревших ламп. Это позволит сэкономить около 1 ГВт электроэнергии. Более подробно об обмене устаревших ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы можно узнать по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 15:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харьковщины на сегодня уже получили 173 092 LED-ламп, сообщила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.".