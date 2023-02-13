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Более 170 тысяч ламп уже обменяли в Харьковской области

Общество 15:42   13.02.2023
Оксана Якушко
Более 170 тысяч ламп уже обменяли в Харьковской области

Жители Харьковщины на сегодня уже получили 173 092 LED-ламп, сообщила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.

«В Харьковской области выдача продолжается по всей сети стационарных отделений «Укрпочты». Сегодня ждем очередную партию LED-ламп для жителей региона. В общем, планируем обменять 1 миллион лампочек», — рассказала Вита Ковальская.

Согласно программе энергосбережения, инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским, каждый совершеннолетний украинец может обменять до 5 ламп накаливания на новые энергосберегающие.
Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявку в приложении «Действие» и указать, сколько ламп и на каком отделении «Укрпочты» хотите получить.

Напомним, всего украинцам предлагают обменять 50 миллионов устаревших ламп. Это позволит сэкономить около 1 ГВт электроэнергии. Более подробно об обмене устаревших ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы можно узнать по ссылке.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 15:42;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харьковщины на сегодня уже получили 173 092 LED-ламп, сообщила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.".