На Харьковщине раздадут еще 340 тысяч новых LED-ламп: кто может получить
В Харьковской области продолжается вторая волна государственной программы по обмену старых ламп накаливания на новые, энергосберегающие. Теперь их могут получить образовательные и медицинские учреждения.
Сейчас уже выдано почти 48 тысяч энергосберегающих ламп, сообщила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.
«Правительственной программой энергосбережения воспользовались Люботинская и Красноградская больницы, один из областных туберкулезных санаториев и Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. Имеем в резерве еще около 340 тысяч новых LED-ламп. Вместе уменьшаем нагрузку на энергосистему Украины», — отметила Ковальская.
Напомним, зимой и весной украинцы имели возможность сдать до пяти ламп накаливания и получить вместо них столько же энергосберегающих. Жители Харьковщины обменяли более 1,5 миллиона ламп.
Расширили проект в начале июня. Теперь LED-лампы могут получить детсады, школы, профтехучилища, вузы, спортивные и музыкальные школы и другие учебные заведения. Также обменять лампы могут поликлиники и больницы, стоматологические клиники, лаборатории и другие медучреждения.
Заявку на участие в программе нужно подать в «Дії», а сам обмен осуществляется в отделениях «Укрпочты». Подробнее о проекте читайте по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 17:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области продолжается вторая волна государственной программы по обмену старых ламп накаливания на новые, энергосберегающие. Теперь их могут получить образовательные и медицинские учреждения.".