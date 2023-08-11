На Харьковщине раздадут еще 340 тысяч новых LED-ламп: кто может получить

В Харьковской области продолжается вторая волна государственной программы по обмену старых ламп накаливания на новые, энергосберегающие. Теперь их могут получить образовательные и медицинские учреждения.

Сейчас уже выдано почти 48 тысяч энергосберегающих ламп, сообщила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

«Правительственной программой энергосбережения воспользовались Люботинская и Красноградская больницы, один из областных туберкулезных санаториев и Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. Имеем в резерве еще около 340 тысяч новых LED-ламп. Вместе уменьшаем нагрузку на энергосистему Украины», — отметила Ковальская.

Напомним, зимой и весной украинцы имели возможность сдать до пяти ламп накаливания и получить вместо них столько же энергосберегающих. Жители Харьковщины обменяли более 1,5 миллиона ламп.

Расширили проект в начале июня. Теперь LED-лампы могут получить детсады, школы, профтехучилища, вузы, спортивные и музыкальные школы и другие учебные заведения. Также обменять лампы могут поликлиники и больницы, стоматологические клиники, лаборатории и другие медучреждения.

Заявку на участие в программе нужно подать в «Дії», а сам обмен осуществляется в отделениях «Укрпочты». Подробнее о проекте читайте по ссылке.