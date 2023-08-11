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На Харківщині роздадуть ще 340 тисяч нових LED-ламп: хто може отримати

Суспільство 17:55   11.08.2023
Олена Нагорна
На Харківщині роздадуть ще 340 тисяч нових LED-ламп: хто може отримати

У Харківській області триває друга хвиля державної програми з обміну старих ламп розжарювання на нові, енергоощадні. Тепер їх можуть отримати освітні та медичні заклади.

Наразі вже видано майже 48 тисяч енергоощадних ламп, повідомила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

“Урядовою програмою енергоощадження скористалися Люботинська та Красноградська лікарні, один з обласних туберкульозних санаторіїв та Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Маємо в резерві ще близько 340 тисяч нових LED-ламп. Разом зменшуємо навантаження на енергосистему України”, – зазначила Ковальська.

Нагадаємо, взимку та навесні українці мали змогу здати до п’яти ламп розжарювання та отримати замість них стільки ж енергоощадних. Жителі Харківщини обміняли понад 1,5 мільйона ламп.

Розширили проєкт на початку червня. Тепер LED-лампи можуть отримати дитсадки, школи, профтехучилища, виші, спортивні та музичні школи та інші навчальні заклади. Також обміняти лампи можуть поліклініки та лікарні, стоматологічні клініки, лабораторії та інші медзаклади.

Заявку на участь у програмі потрібно подати в “Дії”, а сам обмін здійснюється у відділеннях “Укрпошти”. Докладніше про проєкт читайте за посиланням.

Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2023 в 17:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області триває друга хвиля державної програми з обміну старих ламп розжарювання на нові, енергоощадні. Тепер їх можуть отримати освітні та медичні заклади.".