Украинцам раздали первый миллион LED-ламп: харьковчане одни из самых активных
В Харькове за первую неделю реализации государственной программы люди уже получили 88 тысяч энергосберегающих ламп вместо старых ламп накаливания.
Больше раздали только в Киеве — более 162 тысяч ламп, а также в Днепре — 88 тысяч, сообщили в «Укрпочте».
«Фиксируем первый миллион полученных по обмену LED-ламп. Хороший темп, так держать! Надеемся, они уже освещают дома украинцев на всей территории страны, где это возможно», — говорится в публикации госпредприятия.
Напомним, что украинцы в рамках государственной программы могут сдать до пяти старых ламп накаливания и получить вместо них столько же энергосберегающих. Заявку на обмен можно подать в приложении «Дія» или же просто прийти в почтовое отделение с лампами, паспортом и идентификационным кодом. В Харьковской области планируют раздать около миллиона LED-ламп. Пока обмен проводится только в Харькове, в других населенных пунктах региона он начнется позже.
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 16:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове за первую неделю реализации государственной программы люди уже получили 88 тысяч энергосберегающих ламп вместо старых ламп накаливания.".