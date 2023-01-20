Миллион энергосберегающих лампочек раздадут на Харьковщине бесплатно
Около миллиона LED-ламп планируют раздать в Харьковской области в рамках государственной программы. Она предусматривает, что каждый украинец может сдать до пяти старых ламп накаливания и получить вместо них столько же энергосберегающих.
Регион уже начал получать LED-лампы, и сначала их будут раздавать жителям Харькова, а уже потом — в меньших населенных пунктах области, сообщила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.
«Всего на Харьковщине планируем обменять миллион лампочек. Во всех регионах Украины проект стартует с крупных городов, где наибольшее потребление электроэнергии», — отметила она.
Когда и каким образом жители Харьковщины смогут обменять свои старые лампочки на новые, Ковальская пообещала рассказать позже. Пока продолжается тестирование процедуры записи на обмен через «Дію».
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Напомним, что программа стартовала 1 января. Украинцам планируется раздать 50 миллионов лампочек, при этом первые 30 миллионов профинансирует Еврокомиссия. Ранее министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что получить LED-лампы могут лица старше 18 лет. Для этого нужно будет прийти в отделение «Укрпочты» с обычными лампами накаливания (до пяти штук) и обменять их на энергосберегающие.
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- • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 10:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около миллиона LED-ламп планируют раздать в Харьковской области в рамках государственной программы. Она предусматривает, что каждый украинец может сдать до пяти старых ламп накаливания и получить вместо них столько же энергосберегающих.".