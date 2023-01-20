Мільйон енергоощадних лампочок роздадуть на Харківщині безкоштовно

Близько мільйона LED-ламп планують роздати на Харківщині в межах державної програми. Вона передбачає, що кожен українець може здати до п’яти старих ламп розжарювання та отримати замість них стільки ж енергоощадних.

Регіон уже почав отримувати LED-лампи, і спочатку їх роздаватимуть мешканцям Харкова, а вже потім – у менших населених пунктах області, повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

“Загалом на Харківщині плануємо обміняти мільйон лампочок. У всіх регіонах України проєкт стартує з великих міст, де найбільше споживання електроенергії”, – зазначила вона.

Коли та яким чином мешканці Харківщини зможуть обміняти свої старі лампочки на нові, Ковальська пообіцяла розповісти згодом. Поки що триває тестування процедури запису на обмін через “Дію”.

Нагадаємо, що програма стартувала 1 січня. Українцям планується роздати 50 мільйонів лампочок, причому перші 30 мільйонів профінансує Єврокомісія. Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що отримати LED-лампи можуть особи віком від 18 років. Для цього потрібно буде прийти у відділення “Укрпошти” зі звичайними лампами розжарювання (до п’яти штук) та обміняти їх на енергоощадні.