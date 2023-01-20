Мільйон енергоощадних лампочок роздадуть на Харківщині безкоштовно
Близько мільйона LED-ламп планують роздати на Харківщині в межах державної програми. Вона передбачає, що кожен українець може здати до п’яти старих ламп розжарювання та отримати замість них стільки ж енергоощадних.
Регіон уже почав отримувати LED-лампи, і спочатку їх роздаватимуть мешканцям Харкова, а вже потім – у менших населених пунктах області, повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.
“Загалом на Харківщині плануємо обміняти мільйон лампочок. У всіх регіонах України проєкт стартує з великих міст, де найбільше споживання електроенергії”, – зазначила вона.
Коли та яким чином мешканці Харківщини зможуть обміняти свої старі лампочки на нові, Ковальська пообіцяла розповісти згодом. Поки що триває тестування процедури запису на обмін через “Дію”.
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Нагадаємо, що програма стартувала 1 січня. Українцям планується роздати 50 мільйонів лампочок, причому перші 30 мільйонів профінансує Єврокомісія. Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що отримати LED-лампи можуть особи віком від 18 років. Для цього потрібно буде прийти у відділення “Укрпошти” зі звичайними лампами розжарювання (до п’яти штук) та обміняти їх на енергоощадні.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 10:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько мільйона LED-ламп планують роздати на Харківщині в межах державної програми. Вона передбачає, що кожен українець може здати до п’яти старих ламп розжарювання та отримати замість них стільки ж енергоощадних.".