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Ще по п’ять LED-ламп можуть отримати безплатно жителі Харківщини: хто саме

Суспільство 18:54   05.12.2023
Олена Нагорна
Ще по п’ять LED-ламп можуть отримати безплатно жителі Харківщини: хто саме

Програму обміну ламп розжарювання на енергоощадні розширили на пенсіонерів. Вони можуть безплатно отримати ще п’ять ламп. З 5 грудня обмін стартував у сільській місцевості, а з 11 грудня має розпочатися у містах. Харківщина отримала для обміну майже 344 тисяч LED-ламп.

Щоб обміняти лампи, потрібно прийти до відділення Укрпошти з паспортом, індивідуальним податковим номером (ідентифікаційний код), пенсійним посвідченням та своїм телефоном. Старі лампи можна принести одразу або упродовж місяця з моменту отримання нових, повідомляє пресслужба ХОВА.

Програма діятиме, доки лампи будуть в наявності у кожному окремому відділенні. Усі вони будуть позначені картинкою на дверях. Якщо такої картинки немає, це означає, що або закінчилися лампи, або ще не розпочався обмін.

Нагадаємо, взимку та навесні українці мали змогу здати до п’яти ламп розжарювання та отримати замість них стільки ж енергоощадних. Жителі Харківщини обміняли понад 1,5 мільйона ламп.

Розширили проєкт на початку червня. LED-лампи можуть отримати дитсадки, школи, профтехучилища, виші, спортивні та музичні школи та інші навчальні заклади. Також обміняти лампи можуть поліклініки та лікарні, стоматологічні клініки, лабораторії та інші медзаклади. Заявку на участь у програмі потрібно подати в “Дії”, а сам обмін здійснюється у відділеннях “Укрпошти”. Докладніше про проєкт читайте за посиланням.

Читайте також:  На Харківщині роздадуть ще 340 тисяч нових LED-ламп: хто може отримати

Автор: Олена Нагорна
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  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Програму обміну ламп розжарювання на енергоощадні розширили на пенсіонерів. Вони можуть безплатно отримати ще п’ять ламп. З 5 грудня обмін стартував у сільській місцевості, а з 11 грудня має розпочатися у містах. Харківщина отримала для обміну майже 344 тисяч LED-ламп.".