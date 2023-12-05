Еще по пять LED-ламп могут получить бесплатно жители Харьковщины: кто именно
Программу обмена ламп накаливания на энергосберегающие расширили на пенсионеров. Они могут бесплатно получить еще по пять ламп. С 5 декабря обмен стартовал в сельской местности, а с 11 декабря должен начаться в городах. Харьковщина получила для обмена почти 344 тысячи LED-ламп.
Чтобы обменять лампы, нужно прийти в отделение Укрпочты с паспортом, индивидуальным налоговым номером (идентификационный код), пенсионным удостоверением и своим телефоном. Старые лампы можно принести сразу или в течение месяца с момента получения новых, сообщает пресс-служба ХОВА.
Программа будет действовать, пока лампы будут в наличии в каждом отдельном отделении. Все они будут обозначены картинкой на дверях. Если такой картинки нет, это означает, что или закончились лампы, или обмен еще не начался.
Напомним, зимой и весной украинцы имели возможность сдать до пяти ламп накаливания и получить вместо них столько же энергосберегающих. Жители Харьковщины обменяли более 1,5 миллиона ламп.
Расширили проект в начале июня. LED-лампы могут получить детсады, школы, профтехучилища, вузы, спортивные и музыкальные школы и другие учебные заведения. Также обменять лампы могут поликлиники и больницы, стоматологические клиники, лаборатории и другие медучреждения. Заявку на участие в программе нужно подать в «Дії», а сам обмен осуществляется в отделениях Укрпочты. Подробнее о проекте читайте по ссылке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бесплатно, лампы, обмен, пенсионеры, укрпочта, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 18:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Программу обмена ламп накаливания на энергосберегающие расширили на пенсионеров. Они могут бесплатно получить еще по пять ламп. С 5 декабря обмен стартовал в сельской местности, а с 11 декабря должен начаться в городах. Харьковщина получила для обмена почти 344 тысячи LED-ламп.".