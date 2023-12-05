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Еще по пять LED-ламп могут получить бесплатно жители Харьковщины: кто именно

Общество 18:54   05.12.2023
Елена Нагорная
Еще по пять LED-ламп могут получить бесплатно жители Харьковщины: кто именно Фото: ХОВА

Программу обмена ламп накаливания на энергосберегающие расширили на пенсионеров. Они могут бесплатно получить еще по пять ламп. С 5 декабря обмен стартовал в сельской местности, а с 11 декабря должен начаться в городах. Харьковщина получила для обмена почти 344 тысячи LED-ламп.

Чтобы обменять лампы, нужно прийти в отделение Укрпочты с паспортом, индивидуальным налоговым номером (идентификационный код), пенсионным удостоверением и своим телефоном. Старые лампы можно принести сразу или в течение месяца с момента получения новых, сообщает пресс-служба ХОВА.

Программа будет действовать, пока лампы будут в наличии в каждом отдельном отделении. Все они будут обозначены картинкой на дверях. Если такой картинки нет, это означает, что или закончились лампы, или обмен еще не начался.

Напомним, зимой и весной украинцы имели возможность сдать до пяти ламп накаливания и получить вместо них столько же энергосберегающих. Жители Харьковщины обменяли более 1,5 миллиона ламп.

Расширили проект в начале июня. LED-лампы могут получить детсады, школы, профтехучилища, вузы, спортивные и музыкальные школы и другие учебные заведения. Также обменять лампы могут поликлиники и больницы, стоматологические клиники, лаборатории и другие медучреждения. Заявку на участие в программе нужно подать в «Дії», а сам обмен осуществляется в отделениях Укрпочты. Подробнее о проекте читайте по ссылке.

Читайте также: На Харьковщине раздадут еще 340 тысяч новых LED-ламп: кто может получить

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 18:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Программу обмена ламп накаливания на энергосберегающие расширили на пенсионеров. Они могут бесплатно получить еще по пять ламп. С 5 декабря обмен стартовал в сельской местности, а с 11 декабря должен начаться в городах. Харьковщина получила для обмена почти 344 тысячи LED-ламп.".