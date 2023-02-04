Українцям роздали перший мільйон LED-ламп: харків’яни одні з найактивніших

У Харкові за перший тиждень реалізації державної програми люди вже отримали 88 тисяч енергоощадних ламп замість старих ламп розжарювання.

Більше роздали лише у Києві – понад 162 тисячі ламп, а також у Дніпрі – 88 тисяч, повідомили в “Укрпошті”.

“Фіксуємо перший мільйон отриманих за обміном LED-ламп. Хороший темп, так тримати! Сподіваємося, вони вже освітлюють домівки українців на всій території країни, де це можливо”, – йдеться у публікації держпідприємства.

Нагадаємо, що українці в межах державної програми можуть здати до п’яти старих ламп розжарювання та отримати замість них стільки ж енергоощадних. Заявку на обмін можна подати в застосунку “Дія” або просто прийти в поштове відділення з лампами, паспортом та ідентифікаційним кодом. На Харківщині планують роздати близько мільйона LED-ламп. Поки обмін проводиться лише у Харкові, в інших населених пунктах регіону він розпочнеться пізніше.