Українцям роздали перший мільйон LED-ламп: харків’яни одні з найактивніших
У Харкові за перший тиждень реалізації державної програми люди вже отримали 88 тисяч енергоощадних ламп замість старих ламп розжарювання.
Більше роздали лише у Києві – понад 162 тисячі ламп, а також у Дніпрі – 88 тисяч, повідомили в “Укрпошті”.
“Фіксуємо перший мільйон отриманих за обміном LED-ламп. Хороший темп, так тримати! Сподіваємося, вони вже освітлюють домівки українців на всій території країни, де це можливо”, – йдеться у публікації держпідприємства.
Нагадаємо, що українці в межах державної програми можуть здати до п’яти старих ламп розжарювання та отримати замість них стільки ж енергоощадних. Заявку на обмін можна подати в застосунку “Дія” або просто прийти в поштове відділення з лампами, паспортом та ідентифікаційним кодом. На Харківщині планують роздати близько мільйона LED-ламп. Поки обмін проводиться лише у Харкові, в інших населених пунктах регіону він розпочнеться пізніше.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Українцям роздали перший мільйон LED-ламп: харків’яни одні з найактивніших»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 16:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові за перший тиждень реалізації державної програми люди вже отримали 88 тисяч енергоощадних ламп замість старих ламп розжарювання.".