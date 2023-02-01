Безкоштовний обмін ламп розжарювання на LED-лампи стартував у Харкові (відео)
У відділеннях “Укрпошти” в Харкові почали обмінювати старі лампи розжарювання на енергоощадні. В інших населених пунктах регіону зробити це поки що не можна.
Про це керівник Харківської дирекції “Укрпошти” Юрій Савченко розповів “Суспільне Харків”.
“Наступна хвиля у лютому. До неї приєднаються районні міста та районні центри. І наступна хвиля — це вже сільські відділення, і пересувними відділеннями ми довеземо ці лампи до крайніх сіл”, – каже Савченко.
Відео: “Суспільне Харків”
За перші дві години роботи відділення встигли роздати 60 ламп, говорить працівниця “Укрпошти” Тетяна Шерстюк.
“Ми попереджаємо клієнта, якщо він прийде додому, а лампочка не працюватиме, то він може принести лампочку разом з чеком та обміняти її на нову”, — каже Шерстюк.
Нагадаємо, що українці в межах державної програми можуть здати до п’яти старих ламп розжарювання та отримати замість них стільки ж енергоощадних. Заявку на обмін можна подати в застосунку “Дія” або просто прийти в поштове відділення з лампами, паспортом та ідентифікаційним кодом. На Харківщині планують роздати близько мільйона LED-ламп.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 21:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У відділеннях “Укрпошти” в Харкові почали обмінювати старі лампи розжарювання на енергоощадні. В інших населених пунктах регіону зробити це поки що не можна.".