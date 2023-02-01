Бесплатный обмен ламп накаливания на LED-лампы стартовал в Харькове (видео)
В отделениях «Укрпочты» в Харькове начали обменивать старые лампы накаливания на энергосберегающие. В других населенных пунктах региона сделать это пока нельзя.
Об этом руководитель Харьковской дирекции «Укрпочты» Юрий Савченко рассказал «Суспільне Харків».
«Следующая волна в феврале. К ней присоединятся районные города и районные центры. И следующая волна — это уже сельские отделения, и передвижными отделениями мы довезем эти лампы в крайние села», — говорит Савченко.
Видео: «Суспільне Харків»
За первые два часа работы отделения успели раздать 60 ламп, говорит работница «Укрпочты» Татьяна Шерстюк.
«Мы предупреждаем клиента, если он придет домой, а лампочка не будет работать, то он может принести лампочку вместе с чеком и обменять ее на новую», — говорит Шерстюк.
Напомним, что украинцы в рамках государственной программы могут сдать до пяти старых ламп накаливания и получить вместо них столько же энергосберегающих. Заявку на обмен можно подать в приложении «Дія» или же просто прийти в почтовое отделение с лампами, паспортом и идентификационным кодом. В Харьковской области планируют раздать около миллиона LED-ламп.
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 21:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В отделениях «Укрпочты» в Харькове начали обменивать старые лампы накаливания на энергосберегающие. В других населенных пунктах региона сделать это пока нельзя.".