Бесплатный обмен ламп накаливания на LED-лампы стартовал в Харькове (видео)

В отделениях «Укрпочты» в Харькове начали обменивать старые лампы накаливания на энергосберегающие. В других населенных пунктах региона сделать это пока нельзя.

Об этом руководитель Харьковской дирекции «Укрпочты» Юрий Савченко рассказал «Суспільне Харків».

«Следующая волна в феврале. К ней присоединятся районные города и районные центры. И следующая волна — это уже сельские отделения, и передвижными отделениями мы довезем эти лампы в крайние села», — говорит Савченко.

Видео: «Суспільне Харків»

За первые два часа работы отделения успели раздать 60 ламп, говорит работница «Укрпочты» Татьяна Шерстюк.

«Мы предупреждаем клиента, если он придет домой, а лампочка не будет работать, то он может принести лампочку вместе с чеком и обменять ее на новую», — говорит Шерстюк.

Напомним, что украинцы в рамках государственной программы могут сдать до пяти старых ламп накаливания и получить вместо них столько же энергосберегающих. Заявку на обмен можно подать в приложении «Дія» или же просто прийти в почтовое отделение с лампами, паспортом и идентификационным кодом. В Харьковской области планируют раздать около миллиона LED-ламп.