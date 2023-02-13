Більше 170 тисяч ламп вже обміняли в Харківській області
Мешканці Харківщини на сьогодні вже отримали 173092 LED-ламп, повідомила заступник начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.
«У Харківській області видача триває по всій мережі стаціонарних відділень «Укрпошти». Сьогодні очікуємо чергову партію LED-ламп для жителів регіону. Загалом плануємо обміняти 1 мільйон лампочок», – розповіла Віта Ковальська.
Відповідно до програми енергозбереження, яку ініціював Президент України Володимир Зеленський, кожен повнолітній українець може обміняти до 5 ламп розжарювання на нові енергоощадні.
Щоб стати учасником програми, необхідно подати заявку в застосунку «Дія» та вказати, скільки ламп і на якому відділенні «Укрпошти» бажаєте отримати.
Нагадаємо, всього українцям пропонують обміняти 50 мільйонів застарілих ламп. Це дозволить заощадити близько 1 Гвт електроенергії.
Докладніше про обмін застарілих ламп розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи можна дізнатися за посиланням .
Читайте також: Українцям роздали перший мільйон LED-ламп: харків’яни одні з найактивніших
Новини за темою:
Ви читали новину: «Більше 170 тисяч ламп вже обміняли в Харківській області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2023 в 15:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці Харківщини на сьогодні вже отримали 173092 LED-ламп, повідомила заступник начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.".