Більше 170 тисяч ламп вже обміняли в Харківській області

Мешканці Харківщини на сьогодні вже отримали 173092 LED-ламп, повідомила заступник начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

«У Харківській області видача триває по всій мережі стаціонарних відділень «Укрпошти». Сьогодні очікуємо чергову партію LED-ламп для жителів регіону. Загалом плануємо обміняти 1 мільйон лампочок», – розповіла Віта Ковальська.

Відповідно до програми енергозбереження, яку ініціював Президент України Володимир Зеленський, кожен повнолітній українець може обміняти до 5 ламп розжарювання на нові енергоощадні.

Щоб стати учасником програми, необхідно подати заявку в застосунку «Дія» та вказати, скільки ламп і на якому відділенні «Укрпошти» бажаєте отримати.

Нагадаємо, всього українцям пропонують обміняти 50 мільйонів застарілих ламп. Це дозволить заощадити близько 1 Гвт електроенергії.

Докладніше про обмін застарілих ламп розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи можна дізнатися за посиланням .