На Харківщині обміняли вже майже півтора мільйона ламп

Наразі кількість обміняних ламп становить 1 мільйон 431 тисячу штук, повідомила заступник начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

«Всього в межах програми до Харківської області вже надійшло 1 мільйон 798 тисяч LED-ламп. Зокрема, на деокупованих територіях «Укрпошта» видає такі лампи як у стаціонарних відділеннях, де вони змогли відновити роботу, так і у пересувних», – розповіла Віта Ковальська.

Також цього тижня утилізують ще 200 тисяч ламп розжарювання. Загалом 773 тисячі звичайних ламп вже утилізували.

Жителі Харківської області можуть обміняти лампи розжарювання на LED за програмою енергозбереження, ініційованою Президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, обмін 5 лампочок розжарювання на 5 LED-ламп здійснюється на «Укрпошті». Передзамовлення можна зробити через Дію. Якщо не маєте можливості замовити онлайн, то завітайте на «Укрпошту», щоб обміняти лампочки. Для цього треба з собою взяти паспорт, податковий номер та лампи. Якщо лампи будуть в наявності — їх одразу ж замінять.

Програму енергозбереження фінансує ЄС, та вона є складовою підтримки українського енергетичного фронту. Докладніше про отримання LED-ламп через Дію читайте за посиланням .