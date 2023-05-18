“Чудова робота” – Сирський показав, як воює харківська ТрО (відео)
Фото: скрін
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео боїв, які веде під Бахмутом з російськими окупантами харківська тероборона.
“Працює ТрО 225-го Харківського батальйону в районі Бахмута. Чудова робота. Сили оборони продовжують оборонну операцію та рух під Бахмутом“, – підписав Сирський.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 10:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео боїв, які веде під Бахмутом з російськими окупантами харківська тероборона".