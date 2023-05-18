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“Чудова робота” – Сирський показав, як воює харківська ТрО (відео)

Події 10:16   18.05.2023
Оксана Горун
“Чудова робота” – Сирський показав, як воює харківська ТрО (відео) Фото: скрін

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео боїв, які веде під Бахмутом з російськими окупантами харківська тероборона.

Працює ТрО 225-го Харківського батальйону в районі Бахмута. Чудова робота. Сили оборони продовжують оборонну операцію та рух під Бахмутом“, – підписав Сирський.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 10:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео боїв, які веде під Бахмутом з російськими окупантами харківська тероборона".