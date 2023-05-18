«Отличная работа» — Сырский показал как воюет харьковская ТрО (видео)
Фото: скрин
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский опубликовал видео боев, которые ведет под Бахмутом с российскими оккупантами харьковская тероборона.
«Работает ТрО 225 Харьковского батальона в районе Бахмута. Отличная работа. Силы обороны продолжают операцию и движение под Бахмутом», — подписал Сырский.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 10:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский опубликовал видео боев, которые ведет под Бахмутом с российскими оккупантами харьковская тероборона".