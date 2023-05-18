Live
  • Четверг 18.05.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.59
    • 🟢

«Отличная работа» — Сырский показал как воюет харьковская ТрО (видео)

Происшествия 10:16   18.05.2023
Оксана Горун
«Отличная работа» — Сырский показал как воюет харьковская ТрО (видео) Фото: скрин

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский опубликовал видео боев, которые ведет под Бахмутом с российскими оккупантами харьковская тероборона.

«Работает ТрО 225 Харьковского батальона в районе Бахмута. Отличная работа. Силы обороны продолжают операцию и движение под Бахмутом», — подписал Сырский.

Читайте также: Залужный сообщил подробности о ночной ракетной атаке по Украине

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

10:16
«Отличная работа» — Сырский показал как воюет харьковская ТрО (видео)
07:39
Враг обстрелял около 20 населенных пунктов и атаковал на Харьковщине — Генштаб
06:00
Сегодня 18 мая: какой праздник и день в истории
19:00
Как ВПЛ и пострадавшим от войны бесплатно решить свои юридические вопросы?
15:43
В Чехии сокращают выплаты беженцам из Украины. Новые правила стартуют с июля

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Отличная работа» — Сырский показал как воюет харьковская ТрО (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 10:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский опубликовал видео боев, которые ведет под Бахмутом с российскими оккупантами харьковская тероборона".