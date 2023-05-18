«Отличная работа» — Сырский показал как воюет харьковская ТрО (видео)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский опубликовал видео боев, которые ведет под Бахмутом с российскими оккупантами харьковская тероборона.

«Работает ТрО 225 Харьковского батальона в районе Бахмута. Отличная работа. Силы обороны продолжают операцию и движение под Бахмутом», — подписал Сырский.

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