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Залужный сообщил подробности о ночной ракетной атаке по Украине

Происшествия 09:09   18.05.2023
Оксана Горун
Залужный сообщил подробности о ночной ракетной атаке по Украине

Главком ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что по территории страны оккупанты выпустили 30 крылатых ракет. Удары продолжались всю ночь.

«С 21:00 17 мая по 05:30 18 мая российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по разным направлениям. Выпущено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Из самолетов стратегической авиации: двух Ту-160 и восьми Ту-95 выпущено 22 крылатых ракеты Х-101/Х-555. С кораблей в Черном море – шесть крылатых ракет «Калибр». А также две крылатые ракеты «Искандер-К» из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов», — перечислил Залужный в telegram.

Украинская ПВО уничтожила 29 крылатых ракет. Также сбиты два ударных БпЛА Shahed-136/131 и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

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    • О последствиях ракетной атаки ранее сообщили в Одесской и Хмельницкой ОВА.

    Напомним, по Харьковской области враг ночью бил ракетами С-300. Зафиксирован «прилет» в Циркунах. Обошлось без разрушений и пострадавших. Ракета ударила в землю.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 09:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главком ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что по территории страны оккупанты выпустили 30 крылатых ракет. Удары продолжались всю ночь".