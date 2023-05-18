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Залужний повідомив подробиці про нічну ракетну атаку по Україні

Події 09:09   18.05.2023
Оксана Горун
Залужний повідомив подробиці про нічну ракетну атаку по Україні

Головком ЗСУ Валерій Залужний поінформував, що по території країни окупанти випустили 30 крилатих ракет. Удари тривали всю ніч.

“Із 21:00 17-го травня по 05:30 18-го травня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків. Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. З літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. З кораблів у Чорному морі – шість крилатих ракет “Калібр”. А також дві крилаті ракети «Іскандер-К» із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів“, – написав Валерій Залужний у телеграмі.

Українська ППО знищила 29 крилатих ракет. Також збиті два ударні БпЛА Shahed-136/131 і два розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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    • Про наслідки ракетної атаки раніше повідомили в Одеській та Хмельницькій ОВА.

    Нагадаємо, по Харківській області ворог уночі бив ракетами С-300. Зафіксовано “приліт” у Циркунах. Обійшлося без руйнувань та постраждалих. Ракета вдарила в землю.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 09:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головком ЗСУ Валерій Залужний поінформував, що по території країни окупанти випустили 30 крилатих ракет. Удари тривали всю ніч".