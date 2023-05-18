Залужний повідомив подробиці про нічну ракетну атаку по Україні

Головком ЗСУ Валерій Залужний поінформував, що по території країни окупанти випустили 30 крилатих ракет. Удари тривали всю ніч.

“Із 21:00 17-го травня по 05:30 18-го травня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків. Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. З літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. З кораблів у Чорному морі – шість крилатих ракет “Калібр”. А також дві крилаті ракети «Іскандер-К» із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів“, – написав Валерій Залужний у телеграмі.

Українська ППО знищила 29 крилатих ракет. Також збиті два ударні БпЛА Shahed-136/131 і два розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Про наслідки ракетної атаки раніше повідомили в Одеській та Хмельницькій ОВА.

Нагадаємо, по Харківській області ворог уночі бив ракетами С-300. Зафіксовано “приліт” у Циркунах. Обійшлося без руйнувань та постраждалих. Ракета вдарила в землю.