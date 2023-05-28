Прогноз погоди у Харкові на робочий тиждень: без спеки та з невеликими дощами
Український гідрометцентр прогнозує, що в Харкові на тижні буде сиро, але інтенсивних злив і потопів, як минулого тижня, не передбачають.
Перший день майбутнього робочого тижня обіцяє взагалі обійтися без дощу. За прогнозом Укргідрометцентру, в Харкові у понеділок, 29 травня, буде мінлива хмарність, уночі 11-13 тепла, вдень – до плюс 23. Вітер очікується помірний – 5-10 м/с.
На наступні робочі дні прогноз наступний:
🌧Вівторок, 30 травня: хмарно з проясненнями, короткочасний дощ; температура вночі – +10-12 °C; вдень – +19-21°C.
⛅️ Середа, 31 травня: мінлива хмарність, без опадів: температура вночі – +10-12°C; вдень – +21-23°C.
🌦 Четвер, 1 червня: мінлива хмарність, короткочасний дощ; температура вночі – +14-16°C; вдень – +18-20°C.
⛅️ П’ятниця, 2 червня: мінлива хмарність, без істотних опадів; температура вночі – +12-14°C; вдень – +23-25°C.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2023 в 23:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український гідрометцентр прогнозує, що в Харкові на тижні буде сиро, але інтенсивних злив і потопів, як минулого тижня, не передбачають".