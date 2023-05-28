Прогноз погоды в Харькове на рабочую неделю: без жары и с небольшими дождями

Украинский гидрометцентр прогнозирует, в что в Харькове на неделе будет сыро, но интенсивных ливней и потопов, как на минувшей неделе, не предвидят.

Первый день будущей рабочей недели обещает и вовсе обойтись без дождя. По прогнозу Укргидрометцентра, в Харькове в понедельник, 29 мая, будет переменная облачность, ночью 11-13 тепла, днем — до плюс 23. Ветер ожидается умеренный — 5-10 м/с.

На последующие рабочие дни прогноз следующий:

🌧Вторник, 30 мая: пасмурно с прояснениями, кратковременный дождь; температура ночью — +10-12°С; днем — +19-21°С.

⛅️ Среда, 31 мая: переменная облачность, без осадков: температура ночью — +10-12°С; днем — +21-23°С.

🌦 Четверг, 1 июня: переменная облачность, кратковременный дождь; температура ночью — +14-16°С; днем — +18-20°С.

⛅️ Пятница, 2 июня: переменная облачность, без существенных осадков; температура ночью — +12-14°С; днем — +23-25°С.