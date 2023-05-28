Прогноз погоды в Харькове на рабочую неделю: без жары и с небольшими дождями
Украинский гидрометцентр прогнозирует, в что в Харькове на неделе будет сыро, но интенсивных ливней и потопов, как на минувшей неделе, не предвидят.
Первый день будущей рабочей недели обещает и вовсе обойтись без дождя. По прогнозу Укргидрометцентра, в Харькове в понедельник, 29 мая, будет переменная облачность, ночью 11-13 тепла, днем — до плюс 23. Ветер ожидается умеренный — 5-10 м/с.
На последующие рабочие дни прогноз следующий:
🌧Вторник, 30 мая: пасмурно с прояснениями, кратковременный дождь; температура ночью — +10-12°С; днем — +19-21°С.
⛅️ Среда, 31 мая: переменная облачность, без осадков: температура ночью — +10-12°С; днем — +21-23°С.
🌦 Четверг, 1 июня: переменная облачность, кратковременный дождь; температура ночью — +14-16°С; днем — +18-20°С.
⛅️ Пятница, 2 июня: переменная облачность, без существенных осадков; температура ночью — +12-14°С; днем — +23-25°С.
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2023 в 23:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский гидрометцентр прогнозирует, в что в Харькове на неделе будет сыро, но интенсивных ливней и потопов, как на минувшей неделе, не предвидят".